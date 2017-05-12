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Полиция задержала руководителя "титушек", бивших АТОшников в Днипре

Пятница, 12 мая 2017, 17:17

Полиция Днепропетровской области задержала мужчину, который руководил "титушки" во время событий 9 мая.

Об этом "Украинской правде" сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Силы полицейских спецназначенцев и уголовного розыска криминальной полиции Днипра сегодня задержали человека, который руководил действиями "титушек" в Днепре под памятником Славы. Этот деятель и ранее привлекался к уголовной ответственности", - отметил Аваков.

 

На уточняющий вопрос представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что задержание произошло в Новомосковске.

"Это 27-летний местный житель, который имеет богатое криминальное прошлое. Именно он руководил действиями молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО", - сообщил он.

"Полиция установила его местонахождение и доставила в прокуратуру Днепропетровской области для проведения следственных действий", - добавил Тракало.

Он уточнил, что задержание происходило в пятницу днем.

Как известно, 9 мая в городе Днипро произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

По данным СМИ, стычку с АТОшниками начали неизвестные парни спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди, а полиция оттеснила ветеранов.

Руководитель главного управления полиции Днепропетровской области назначил служебное расследование действий полиции во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваковуволил ряд полицейских в городе Днипро, в частности начальника областного и местного управления Нацполиции.

10 мая новым начальником Главного управленияДнепропетровской области был назначенначальник Днепровского Института Внутренних дел Виталия Глуховеря.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Днепр
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