Околиці Авдіївки обстрілювали всю ніч, пошкоджено електропостачання
Бойовики всю ніч обстрілювали околиці Авдіївки, внаслідок чого було пошкоджене електропостачання в старій Авдіївці.
Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook.
За його словами, зранку обстріли трошки вщухли.
"На 9:50 електропостачання практично повністю відновлене", - повідомив Жебрівський.
Як повідомлялося, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки у суботу ввечері загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.
Українська правда
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