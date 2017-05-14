Окрестности Авдеевки обстреливали всю ночь, повреждено электроснабжение
Воскресенье, 14 мая 2017, 11:35
Боевики всю ночь обстреливали окрестности Авдеевки, в результате чего было повреждено электроснабжение в старой Авдеевке.
Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook.
По его словам, утром обстрелы немножко утихли.
"На 9:50 электроснабжение практически полностью восстановлено", - сообщил Жебривский.
Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.
Украинская правда