Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналисты обращались к Порошенко по делу Шеремета: остались без ответа

Воскресенье, 14 мая 2017, 18:03

Журналисты обращались к президенту Петру Порошенко о содействии в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета, однако ответа на свои запросы не получили.

Об этом заявила журналистка программы Слидство.Инфо Анна Бабинец в ответ на заявление Порошенко, что никто из представителей СМИ не обращался к нему за содействием в расследовании убийства Павла.

"Президент говорит, что к нему никто не обращался с найденными доказательствами по делу об убийстве Шеремета. Это неправда и у нас есть доказательства", - заявила она.

По словам Бабинец, в процессе работы над фильмом было решено смонтировать видео с главными находками и показать его президенту и руководителям силовых ведомств. Также журналист продемонстрировала скриншот переписки одной из журналисток с главой пресс-службы президента Андреем Жигулиным, из которого следует, что президент игнорировал обращения журналистов.

"Почему сегодня Порошенко радушно приглашает всех нас поговорить, но игнорировал более двух месяцев?", - добавила она.

 
 

Во время пресс-конференции 14 мая Петр Порошенко заявил, что недоволен состоянием расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Он добавил, что после расследования журналистов он позвонил Сергею Князеву и попросил, чтобы тот он встретился с представителями СМИ. "Насколько мне известно, встреча состоялась", - заявил Порошенко.

Также Порошенко заявил, что 6 раз встречался с руководителями расследования убийства журналиста Павла Шеремета и добавил, что должен обеспечить "прозрачность следствия". По словам Порошенко, он считает, что "неправильно, когда в Администрации президента будут дублировать следствие".

Как известно, 10 мая журналисты "Слидство.Инфо" обнародовали первую часть расследования - документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.

В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.

В СБУ заявили, что Игорь Устименко был уволен в апреле 2014 года.

Один из участников журналистского расследования Дмитрий Гнап рассказал, что, судя по реакции свидетелей, с которыми общалось "Слидство. Инфо", следователи с ними не говорили.

11 мая Министерство внутренних дел вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста. 

Авторы журналистского расследования во время встречи с Князевым предварительно договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией по этому делу.

Украинская правда

Темы: Дело ШереметаПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: