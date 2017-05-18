У Львові закидали сміттям магазин Roshen

625 переглядів
0
Четвер, 18 травня 2017, 15:48

Невідомі закидали мішками зі сміттям вхід до крамниці Roshen на вул. Володимира Великого, 26 у Львові.

Про це пише у четвер Zaxid.net.

За інформацією видання, це сталося 17 травня пізно ввечері. Поруч з мішками зі сміттям хулігани залишили саморобні плакати з написами "Поверни ВК" та "Прибери сміття".

Фото заваленого сміттям входу до фірмового магазину "Рошен" було зроблено близько 23:30. Автор знімків каже, що не бачив осіб, які його туди позносили.

Черговий менеджер крамниці підтвердила, що вранці перед крамницею виявили мішки зі сміттям. Працівники Roshen самостійно прибрали їх, до поліції не звертались. Офіційно прес-служба Roshen наразі не прокоментувала цей інцидент.

 
Фото: Ігор Пелещак
 
Фото: Ігор Пелещак

Як раніше повідомляв голова СБУ Василь Грицак, за акціями проти магазинів "Рошен" стоять екс-депутати Андрій Клюєв та Володимир Олійник, а також лідери так званого "Антимайдану".

За словами мера Львова Андрія Садового, у місті накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які нікуди вивозити.

Теми: Львів Roshen Порошенко надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ryanair почне польоти зі Львова до Меммінгена у вересні 17 травня 2017, 14:08
Садовий: У Львові назбиралося 7 тисяч тонн сміття, готуємося до надзвичайного стану 15 травня 2017, 23:29
На Київщині на території колишнього дитячого табору знайшли сміття зі Львова 13 травня 2017, 17:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Справа Шеремета: СБУ розповіла про Устименка і не пояснила видалені відео
Reuters: Штаб Трампа мав 18 контактів з РФ, спілкувалися і з Медведчуком
ГПУ хоче, щоб суд конфіскував все арештоване майно Януковича
Рада скасувала закон Савченко
Усі новини
Відео

"Депортація забрала все": Відео до Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар

Путівник

На що піти під час Книжкового Арсеналу?