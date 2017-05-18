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Во Львове забросали мусором магазин Roshen

Четверг, 18 мая 2017, 15:48

Неизвестные забросали мешками с мусором вход в магазин Roshen на ул. Владимира Великого, 26 в Львове.

Об этом пишет в четверг Zaxid.net.

По информации издания, это произошло 17 мая поздно вечером. Рядом с мешками с мусором хулиганы оставили самодельные плакаты с надписями "Верни ВК" и "Убери мусор".

Фото заваленного мусором входа в фирменный магазин "Рошен" было сделано около 23:30. Автор снимков говорит, что не видел лиц, которые его туда принесли.

Дежурный менеджер магазина подтвердила, что утром перед магазином обнаружили мешки с мусором. Работники Roshen самостоятельно убрали их, в полицию не обращались. Официально пресс-служба Roshen пока не прокомментировала этот инцидент.

Фото: Игорь Пелещак
Фото: Игорь Пелещак
Фото: Игорь Пелещак
Фото: Игорь Пелещак

Как ранее сообщал председатель СБУ Василий Грицак, за акциями против магазинов "Рошен" стоят экс-депутаты Андрей Клюев и Владимир Олейник, а также лидеры так называемого "Антимайдана".

По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе скопилось более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовRoshenПорошенкочрезвычайное происшествие
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