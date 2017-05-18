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У Львові закидали сміттям магазин Roshen

Четвер, 18 травня 2017, 15:48

Невідомі закидали мішками зі сміттям вхід до крамниці Roshen на вул. Володимира Великого, 26 у Львові.

Про це пише у четвер Zaxid.net.

За інформацією видання, це сталося 17 травня пізно ввечері. Поруч з мішками зі сміттям хулігани залишили саморобні плакати з написами "Поверни ВК" та "Прибери сміття".

Фото заваленого сміттям входу до фірмового магазину "Рошен" було зроблено близько 23:30. Автор знімків каже, що не бачив осіб, які його туди позносили.

Черговий менеджер крамниці підтвердила, що вранці перед крамницею виявили мішки зі сміттям. Працівники Roshen самостійно прибрали їх, до поліції не звертались. Офіційно прес-служба Roshen наразі не прокоментувала цей інцидент.

 
Фото: Ігор Пелещак
 
Фото: Ігор Пелещак

Як раніше повідомляв голова СБУ Василь Грицак, за акціями проти магазинів "Рошен" стоять екс-депутати Андрій Клюєв та Володимир Олійник, а також лідери так званого "Антимайдану".

За словами мера Львова Андрія Садового, у місті накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які нікуди вивозити.

Теми: ЛьвівRoshenПорошенконадзвичайна подія
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