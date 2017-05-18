Справа Шеремета: СБУ заявляє, що зниклі записи з камер віддали слідчому

У Службі безпеки України заявляють, що не отримували доручення здійснювати досудове розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, однак деякі доручення слідчих співробітники СБУ виконували.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у четвер ввечері.

"Підрозділи СБ України дійсно виконували доручення слідчих у рамках розслідування вбивства журналіста. Всі доручення виконані належним чином і у встановлені терміни, про що було повідомлено слідство Національної поліції України", - йдеться у заяві.

"Зокрема, з відповідним процесуальним оформленням, на виконання доручення слідчих, отримано чотири жорсткі носії інформації із записами камер зовнішнього спостереження, що розташовані на одному з будинків по вулиці Івана Франка у Києві. В оригінальному вигляді, без внесення жодних змін у конфігурацію і об’єм матеріалів вони передані слідчому", - додали в СБУ.

У відомстві запевнили, що будь-які інші матеріальні носії інформації, на яких можуть зберігатися фактичні дані, що мають значення у справі, співробітники Служби безпеки України не вилучали.

СБУ також підкреслила, що була єдиним правоохоронним органом, чиї представники звітували перед народними депутатами України та авторами фільму "Хто вбив Павла?" на засіданні комітету з питань інформполітики 17 травня.

"Водночас, представники Національної поліції України, котрі здійснюють розслідування за фактом вбивства Шеремета, на заслуховування нардепів та журналістів не прибули", - зазначається у заяві.

"Вважаємо, що саме звітування перед профільними комітетами Верховної Ради України і співпраця з авторами фільму, як ініціаторами нової версії розслідування, а не оголошення посадовими особами Міністерства внутрішніх справ України безпідставних і необґрунтованих заяв у ЗМІ, є єдиним прийнятним для керівників усіх правоохоронних органів форматом оприлюднення відомостей про хід розслідування", - додали у відомстві.

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

В коментар УП один з авторів фільму Дмитро Гнап повідомив, що в процесі розслідування стало зрозуміло, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з будинків поблизу будинку вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета, і повернули його порожнім.

Крім того, у фільмі йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Українська правда