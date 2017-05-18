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Дело Шеремета: СБУ заявляет, что пропавшие записи с камер отдали следователю

Четверг, 18 мая 2017, 21:56

В Службе безопасности Украины заявляют, что не получали поручения осуществлять досудебное расследование убийства журналиста Павла Шеремета, однако некоторые поручения следователей сотрудники СБУ выполняли.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном в четверг вечером.

"Подразделения СБ Украины действительно выполняли поручения следователей в рамках расследования убийства журналиста. Все поручения выполнены надлежащим образом и в установленные сроки, о чем было сообщено следствие Национальной полиции Украины", - говорится в заявлении.

"В частности, с соответствующим процессуальным оформлением, по поручению следователей, получено четыре жестких носителя информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных на одном из домов по улице Ивана Франко в Киеве. В оригинальном виде, без изменения в конфигурации и объеме материалов они переданы следователю", - добавили в СБУ.

В ведомстве заверили, что любые другие материальные носители информации, на которых могут храниться фактические данные, имеющие значение по делу, сотрудники Службы безопасности Украины не изымали.

СБУ также подчеркнула, что была единственным правоохранительным органом, чьи представители отчитывались перед народными депутатами Украины и авторами фильма "Кто убил Павла?" на заседании комитета по вопросам информполитики 17 мая.

"Вместе с тем, представители Национальной полиции Украины, которые осуществляют расследование по факту убийства Шеремета, на заслушивание нардепов и журналистов не прибыли", - отмечается в заявлении.

"Считаем, что именно отчетности перед профильными комитетами Верховной Рады Украины и сотрудничество с авторами фильма, как инициаторами новой версии расследования, а не объявление должностными лицами Министерства внутренних дел Украины безосновательных и необоснованных заявлений в СМИ, являются единственным приемлемым для руководителей всех правоохранительных органов форматом обнародования сведений о ходе расследования", - добавили в ведомстве.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В комментарий УП один из авторов фильма Дмитрий Гнап сообщил, что в процессе расследования стало понятно, что сотрудники СБУ изъяли сервер с видеозаписами с камер наблюдения в одном из домов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

Кроме того, в фильме говорится о том, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

Укринская правда

Темы: Дело ШереметаСБУ
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