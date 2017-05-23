"Інтер Медіа Груп": Квоти завдадуть шкоди українському ТБ

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Вівторок, 23 травня 2017, 20:54

"Інтер Медіа Груп" вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у вівторок ввечері.

"Ми категорично проти цього закону, який практично забороняє використання в телевізійному ефірі України будь-яких мов, окрім української. І питання не в ставленні до мов - української чи російської. Питання в ставленні до прав людини", - сказано у заяві.

"Цей закон порушує права мільйонів громадян України, для яких російська мова є рідною. А також він порушує права носіїв інших регіональних мов, яких, окрім російської, в Україні 17. Крім того, цей закон вносить розкол у суспільство, нагнітає і без того напружену ситуацію", - додали у прес-службі.

В "Інтер Медіа Груп" вважають, що цей закон не сприяє розвитку українського телебачення, і завдасть серйозної шкоди.

"Неможливо в потрібному обсязі створити якісний контент українською мовою або в такому ж обсязі зробити якісний дубляж - отже, погіршиться якість телевізійного продукту українською мовою", - сказано у заяві.

У повідомленні зазначається, що "обсяг українського телевізійного ринку не дозволить створити якісний різножанровий україномовний продукт в обсягах, яких вимагає цей закон", й це, на думку "Інтер Медіа Груп", призведе до падіння телеперегляду українського телебачення.

"Російська мова - одна зі світових мов. Цією мовою мільйонними накладами видана навчальна і художня література, знято безліч якісних фільмів. Не можна позбавляти українців доступу до такого важливого ​​контенту. Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, - скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту", - говориться у заяві.

Як відомо, у вівторок Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей законопроект.

Українська правда

Теми: телебачення мова
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Коментарі — 4
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IP: 92.112.224.---sensor+223.05.2017 22:25
Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, - скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту", - говориться у заяві

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Я слушаю иногда мимоходом FM, так звучать в общем радио стало существенно лучше! За счёт уменьшения удельного веса русской безликой попсы-похабщины рассчитанной на людей совершенно культурно неразвитых. Пусть приведут конкретный пример какая станция по мнению Интера стала звучать хуже.

Есть недостаток в качественных укрианоязычных развлекательных шоу? Есть. Так этот закон будет способствовать их производству.

В конце концов если Интеру не нравится языковая политика они могут переехать (к радости всех адекватных граждан) в ОРДЛО или на Россию. Полным составом. Их тут кажется силой не держат.
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IP: 35.187.182.---Mawron_ua23.05.2017 22:20
Чергова маніпуляція від Інтера.
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IP: 95.132.15.---kerubino23.05.2017 22:09
Вже переляк пройшов в цих кацапських виродків ,після підпалу?
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IP: 35.187.34.---Gonta_2023.05.2017 22:08
"Ми вже бачимо, до чого привів закон про введення квот на україномовні пісні на українських радіостанціях, - скільки в ефірі з'явилося низькопробного продукту", - говориться у заяві".
Можно подумать, что раньше русскоязычные радиостанции гнали в эфир исключительно "высокосортный продукт", например, тот же "Шансон" или "Мелодия".
В русской эстраде (а FM-станции -- это преимущественно эстрада) шедевров точно не больше, чем в украинской.
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