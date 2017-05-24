Ситник: Неприпустимо, коли міністри беруть на поруки

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Середа, 24 травня 2017, 16:05

Глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає неприпустимим, коли міністри беруть на поруки підозрюваних та ще й роблять це в робочий час.

Про це він сказав, виступаючи у Раді під час парламентських слухань на тему антикорупційної політики.

Ситник почав свій виступ з того, що ще рік тому не очікував, що вдасться протриматися. "Коли я минулого року виступав, я не думав, що ми протримаємося", - сказав Ситник.

Говорячи про корупцію на державних підприємствах, він зазначив, що у розслідуваннях фігурує 33 державних підприємства, 10 із яких входять до топ-100 держпідприємств України. Він наголосив, що сума збитків унаслідок корупції на держпідприємства складає майже 80 млрд грн. "Це те, що вже вкрадено було після Революції Гідності", - зауважив глава НАБУ..

Ситник висловив обурення тим, що міністри беруть на поруки підозрюваних у цих справах. "По деяких із цих проваджень ми бачили, що діючі міністри приходять в суд і беруть підозрюваних на поруки", - заявив Ситник. "Це справа суду визначати, є вина в діях чиновника, чи немає. Це не справа міністрів", - наголосив він.

Ситник нагадав, що звертався до НАЗК з проханням дати оцінку наявності конфлікту інтересів у таких діях міністрів. "Я вважаю взагалі недопустимим, коли чинний міністр в робочий час приходить до суду і бере на поруки", - заявив Ситник. "Якщо я поїду, наприклад, в Закарпатську область брати когось на поруки по вбивству, що про мене скажуть?", - зазначив голова НАБУ.

Він назвав це джерелом політичної корупції і констатував, що жодного прогресу щодо приватизації державних підприємств немає, "тому що ніхто їх не хоче віддавати". "Всі процеси щодо приватизації державних підприємств призупинено", - сказав Ситник.

Як відомо, екс-депутата Миколу Мартиненка підозрюють у завданні збитків ДП "СхідГЗК" на суму 17,28 мільйонів доларів.

20 квітня Мартиненка затримали за ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, бо ДП "СхідГЗК" завдано 17,28 млн доларів збитків. Також затримали Сергія Перелому.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Перелому також відпустили на поруки.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Ситник Мартиненко
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