Матіос: Гелікоптери ще прилетять за тими, хто їх не чекає

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Четвер, 25 травня 2017, 14:39

Суд постановив арештувати затриманого фігуранта справи про податкові майданчики екс-міністра Олександра Клименка колишнього голову Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив 25 травня головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, альтернативою є можливість внесення застави у розмірі 100,32 млн грн,

Також прокурор прокоментував зауваження, що підозрюваних у цій справі, яких напередодні затримали в результаті масштабної антикорупційної операції "гелікоптерами розвезуть по домівках".

"Ні! Скоріш за все гелікоптери прилетять за тими, хто їх точно не чекає!... Трішки пізніше", – зазначив Матіос.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

В свою чергу суд відпустив під заставу колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова та екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного.

Також суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання затриманого за підозрою в корупції екс-главу Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

Колишньому главі Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергію Шинкаренку суд присудив 2 місяці арешту з альтернативою можливості внесення застави в сумі 100 мільйонів гривень.

25 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що хоче обговорити з генпрокурором Юрієм Луценком варіанти реагування на звільнення судом затриманих у середу, 24 травня, колишніх податківців.

Українська правда

Теми: Фіскальна служба
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