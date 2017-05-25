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Матиос: Вертолеты еще прилетят за теми, кто их не ждет

Четверг, 25 мая 2017, 14:39

Суд постановил арестовать задержанного фигуранта дела о налоговых площадках экс-министра Александра Клименко бывшего председателя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил 25 мая главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, альтернативой является возможность внесения залога в размере 100 миллионов 230 тысяч гривен.

Также прокурор прокомментировал замечание, что подозреваемых по этому делу, которых накануне задержали в результате масштабной антикоррупционной операции, так же "вертолетами развезут по домам".

"Нет! Скорее всего вертолеты прилетят на тех, кто их точно не ждет!... Немного позже", - отметил Матиос.


Как известно, в среду в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

Как сообщалось, ранее суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова и экс-главу Полтавской ГНС Задорожного.

Также суд отпустил из-под стражи под личное обязательство задержанного по подозрению в коррупции экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

Бывшего главу Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергея Шинкаренко суд приговорил к 2 месяцам ареста с альтернативой возможности внесения залога в сумме 100 миллионов гривен.

25 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хочет обсудить с генпрокурором Юрием Луценко варианты реагирования на освобождение судом задержанных в среду, 24 мая, бывших налоговиков.

Украинская правда

Темы: Фискальная служба
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