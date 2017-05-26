Антикорупційна спецоперація: 7 заарештованих, 350 млн застави

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П'ятниця, 26 травня 2017, 11:27

Із затриманих в рамках антикорупційної спецоперації 23 екс-податківців семеро заарештовані, загальна сума застави складає 350 мільйонів гривень.

Про це сказав глава МВС Арсен Аваков в ході години запитань до уряду у Верховній Раді 26 травня.

"Зараз розглянуті вже майже всі міри запобіжного заходу до затриманих колишніх посадовців Фіскальної служби. І ми маємо зараз не так мало – біля 350 млн застави, 7 осіб зараз арештовані", – повідомив міністр.

"Щодо декількох людей, яким рішенням суду присуджено особисте зобов'язання і незначні застави, ми приймаємо рішення разом із прокуратурою, і будемо подавати апеляцію", – додав він.

Аваков також зазначив, що не може коментувати якість нашого суду та нагадав на актуальності якнайшвидшої судової реформи.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

В свою чергу суд відпустив під заставу колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова та екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного.

Також суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання затриманого за підозрою в корупції екс-главу Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

Колишньому главі Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергію Шинкаренку суд присудив 2 місяці арешту з альтернативою можливості внесення застави в сумі 100 мільйонів гривень.

25 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що хоче обговорити з генпрокурором Юрієм Луценком варіанти реагування на звільнення судом затриманих у середу колишніх податківців.

Валентина Романенко, УП

Теми: Фіскальна служба корупція суд
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IP: 89.200.233.---vfhecz726.05.2017 11:47
350 млн залога от 95,921 млрд ущерба это 0,0036%. По-моему, очень выгодно, я считаю ...
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