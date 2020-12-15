ДБР офіційно звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Євромайдану

Колишній народній депутатці, активній учасниці Євромайдану, Тетяні Чорновол вручили обвинувачення у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності у 2014 році.

Джерело: ВВС-Україна, Тетяна Чорновол у Facebook

Пряма мова Чорновол: "Дякую всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності"

Деталі: Обвинувачення їй вручили в Державному бюро розслідувань, яке у квітні 2020 року проводило обшуки у Чорновол. Розслідування наразі закінчилося, справа пішла до суду.

Згідно із текстом обвинувального акта, Чорновол підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, а саме умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Дякую Всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності Опубліковано Тетяною Чорновол Вівторок, 15 грудня 2020 р.

В акті стверджується, що Чорновол разом з іншими людьми причетна до смерті Володимира Захарова (1948 р.н.) на вулиці Липській, 10,( де був офіс "Партії регіонів") куди 18 лютого 2014 року вдерлися протестувальники й спричинили пожежу.

Чорновол була депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії "Народний фронт".