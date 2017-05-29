Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорновол говорит, что нардепов хотели подкупить из-за денег Януковича

Понедельник, 29 мая 2017, 14:46

Бывшие "регионалы" предлагали депутатам Рады от 10 до 80% "отката" за блокирование принятия закона о спецконфискации, который бы позволил отобрать деньги у Януковича и его окружения.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщила народный депутат Украины Татьяна Чорновол.

"Контроль "бывших" над украинским парламентом, СМИ и общественными организациями превзошел наши худшие ожидания. Только тогда мы поняли, как ими все схвачено", - говорит она.

По словам Чорновол, нардепу Сергею Пашинскому предлагали переписать на него 10%, а потом 20% облигаций.

"Надо было просто отойти от темы, ничего не делать. Мол, мы сами разблокируем средства, а ты получишь долю - 150 млн долларов. Мало? Тогда - 300 млн долларов. Премьеру Яценюку Онищенко предлагал "приструнить" "Народный фронт" в теме спецконфискации. За это он обещал снять "тарифный городок", который "тролил" под Кабмином Яценюка, а после разблокировки денег из своей доли заплатить все неуплаченные в бюджет налоги - 3 млрд грн. У Яценюка как раз тогда была проблема - нехватка средств на казначейских счетах. Даже дошло до того, что незаконные владельцы предлагали 80%", - рассказала депутат.

Как известно, 8 декабря 2016 года Верховная Рада отказалась принять в первом чтении так называемый правительственный законопроект о спецконфискации (о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества), который должен позволить вернуть деньги и имущество представителей прежней власти.

Темы: Верховная РадаЧерновол ТатьянаПартия регионовзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
10:45
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
Все новости...
Реклама: