Чорновол послабили запобіжний захід – адвокат

Суд зняв з екснардепа Тетяни Чорновол територіальні обмеження по пересуванню і встановив новий час початку її нічного домашнього арешту – з 23:00.

Джрело: адвокат Ірина Кузіна, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кузіної: "І не тільки (суд встановив початок нічного домашнього арешту з 23:00 – ред.). Окрім того, полегшенням умов домашнього арешту є те, що в денний час Тетяна більше не обмежена містом Києвом та Київською областю. Вона може пересуватися Україною".

Довідково: Раніше нічний арешт Чорновіл тривав з 22 до 6 ранку.

Що передувало: 24 квітня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію захисту екснардепа Тетяни Чорновол і змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний.

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