Суд скасував нічний домашній арешт Чорновол

Печерський районний суд Києва замінив нічний домашній арешт на особисте зобов'язання народній депутатці минулого скликання Тетяні Чорновол.

Джерело: Чорновол у Facebook, адвокат Ірина Кузіна, яку цитує "Ґрати"

Пряма мова Чорновол: "У справі Майдану мені змінили запобіжний захід на особисті зобов'язання. Одне з них - заборона на спілкування з Антоном Яценком ".

Деталі: Повідомляється, що клопотання про зміну запобіжного заходу подала прокуратура. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, підозрюваний не може знаходиться під домашнім арештом більше півроку. Цей термін закінчується, тому прокурор попросив суд призначити Чорновіл особисте зобов'язання.

Суддя частково задовольнив клопотання. Він зобов'язав підозрювану здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками і прибувати до слідчого. Прокурор також хотів, щоб суд заборонив Чорновіл залишати її село Гора в Київській області, але суддя відмовив.

Що було раніше: 1 червня Чорновол заявляла, що їй пом’якшили запобіжний захід – збільшили територію дозволеного пересування.

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