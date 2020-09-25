Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд скасував нічний домашній арешт Чорновол

П'ятниця, 25 вересня 2020, 19:17

Печерський районний суд Києва замінив нічний домашній арешт на особисте зобов'язання народній депутатці минулого скликання Тетяні Чорновол.

Джерело: Чорновол у Facebook, адвокат Ірина Кузіна, яку цитує "Ґрати"

Пряма мова Чорновол: "У справі Майдану мені змінили запобіжний захід на особисті зобов'язання. Одне з них - заборона на спілкування з Антоном Яценком ".

Деталі: Повідомляється, що клопотання про зміну запобіжного заходу подала прокуратура. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, підозрюваний не може знаходиться під домашнім арештом більше півроку. Цей термін закінчується, тому прокурор попросив суд призначити Чорновіл особисте зобов'язання.

Суддя частково задовольнив клопотання. Він зобов'язав підозрювану здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками і прибувати до слідчого. Прокурор також хотів, щоб суд заборонив Чорновіл залишати її село Гора в Київській області, але суддя відмовив.

Що було раніше: 1 червня Чорновол заявляла, що їй пом’якшили запобіжний захід – збільшили територію дозволеного пересування.

Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорноволу справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
  • 24 квітня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію захисту екснардепа Тетяни Чорновол і змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорновол Тетянасударешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Чорновол Тетяна
ДБР офіційно звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Євромайдану
Чорновол послабили запобіжний захід – адвокат
Чорновол пом’якшили запобіжний захід
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: