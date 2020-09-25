Суд скасував нічний домашній арешт Чорновол
Печерський районний суд Києва замінив нічний домашній арешт на особисте зобов'язання народній депутатці минулого скликання Тетяні Чорновол.
Джерело: Чорновол у Facebook, адвокат Ірина Кузіна, яку цитує "Ґрати"
Пряма мова Чорновол: "У справі Майдану мені змінили запобіжний захід на особисті зобов'язання. Одне з них - заборона на спілкування з Антоном Яценком ".
Деталі: Повідомляється, що клопотання про зміну запобіжного заходу подала прокуратура. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, підозрюваний не може знаходиться під домашнім арештом більше півроку. Цей термін закінчується, тому прокурор попросив суд призначити Чорновіл особисте зобов'язання.
Суддя частково задовольнив клопотання. Він зобов'язав підозрювану здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками і прибувати до слідчого. Прокурор також хотів, щоб суд заборонив Чорновіл залишати її село Гора в Київській області, але суддя відмовив.
Що було раніше: 1 червня Чорновол заявляла, що їй пом’якшили запобіжний захід – збільшили територію дозволеного пересування.
Передісторія:
- Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорноволу справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
- Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
- Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
- У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.
- 24 квітня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію захисту екснардепа Тетяни Чорновол і змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний.