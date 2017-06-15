Знайдено повішаним імовірного організатора замаху на Чорновол

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Четвер, 15 червня 2017, 16:18

В ізоляторі тимчасового утримання у Києві знайшли повішаним імовірного організатора нападу на Тетяну Чорновол у 2013 році Олега Нетребка.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Знайшли його повішаним у ізоляторі тимчасового утримання на Косогірному провулку на Подолі",- сказав він.

За його словами, тепер з'ясовуватиме обставини цього інциденту прокуратура, оскільки Нетребко є підозрюваним у прокурорських справах і екстрадований прокуратурою.

Як відомо, Печерський суд Києва 13 травня арештував на 60 діб імовірного організатора нападу на Тетяну Чорновол у 2013 році Олега Нетребка.

У січні 2017 року чоловіка затримали в Мінську. У травні його було екстрадовано до України.

У 2015 році начальник департаменту карного розшуку МВС Володимир Остапенко повідомляв, що організатором побиття Тетяни Чорновол був кримінальний авторитет з Дніпродзержинська Олег Нетребко.

 

У ніч на 25 грудня 2013 року на журналістку та громадську активістку, а нині народного депутата Тетяну Чорновол було скоєно напад на трасі Бориспіль-Київ.

Українська правда

Теми: Чорновол МВС кримінал
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