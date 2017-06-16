Організаторами скандального форуму зі Злочевським виявилися росіяни

Економічний форум в Монако, на який 2 червня їздила українська урядова делегація, був організований російською компанією "Тринити Ивентс".

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Як з'ясувалося, компанія Adam Smith Conferences, яка офіційно влаштувала форум з енергетичної безпеки, вже давно входить до російської групи "Тринити Ивентс". На сайті групи повідомляється, що вона є найбільшим організатором ділових форумів у Росії та СНД.

Також стала відома роль у заході компанії Burisma Group міністра часів Януковича Миколи Злочевського - вона була головним спонсором форуму в Монако.

Крім того, розслідування з'ясувало, що Adam Smith Conferences разом із Burisma Group організовували в лютому 2017 року й форум з енергетичної безпеки у Києві.

Один з організаторів форуму в Монте-Карло повідомив, що Adam Smith Conferences афілійована з Інститутом Адама Сміта (Adam Smith Institute).

"Таким чином Злочевський наново легалізується у суспільстві: спочатку руками Генпрокуратури, яка зняла з нього всі обвинувачення, а тепер за допомогою українських високопосадовців на очах міжнародної спільноти", - дійшли висновку журналісти-розслідувачі.

Як повідомлялося, 2 червня українська офіційна делегація взяла участь у Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло, співорганізатором якого значилася Burisma Group, що належить колишньому міністру екології України (2010-2012 роки) Злочевському.

До української делегації входив віце-прем’єр Володимир Кістіон, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна та заступник керівника Міненерго з питань європейської інтеграції Наталія Бойко. Також з української сторони участь у Форумі взяли представники посольства України у Франції, Кабміну та інших відомств.

Кістіон пізніше пояснив, що їздив до Монако на форум на запрошення від авторитетного аналітичного центру Великобританії "Інститут Адама Сміта", а про те, що співорганізатором заходу є Злочевський, не знав.

Южаніна також прокоментувала свою участь: вона сказала, що навіть не впізнала Злочевського на форумі, оскільки не знала, як він виглядає.

Микола Злочевський був міністром екології від червня 2010 року до квітня 2012 року. На той момент його бізнес розрісся до розмірів однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній у країні – Burisma Group.

Генпрокуратура спершу відкрила, а потім закрила справи щодо Злочевського про незаконне збагачення і відмивання коштів.