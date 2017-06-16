Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Організаторами скандального форуму зі Злочевським виявилися росіяни

П'ятниця, 16 червня 2017, 12:36
Організаторами скандального форуму зі Злочевським виявилися росіяни
fakty.ictv.ua

Економічний форум в Монако, на який 2 червня їздила українська урядова делегація, був організований російською компанією "Тринити Ивентс".

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Як з'ясувалося, компанія Adam Smith Conferences, яка офіційно влаштувала форум з енергетичної безпеки, вже давно входить до російської групи "Тринити Ивентс". На сайті групи повідомляється, що вона є найбільшим організатором ділових форумів у Росії та СНД.

Також стала відома роль у заході компанії Burisma Group міністра часів Януковича Миколи Злочевського - вона була головним спонсором форуму в Монако.

Крім того, розслідування з'ясувало, що Adam Smith Conferences разом із Burisma Group організовували в лютому 2017 року й форум з енергетичної безпеки у Києві.

Один з організаторів форуму в Монте-Карло повідомив, що Adam Smith Conferences афілійована з Інститутом Адама Сміта (Adam Smith Institute).

"Таким чином Злочевський наново легалізується у суспільстві: спочатку руками Генпрокуратури, яка зняла з нього всі обвинувачення, а тепер за допомогою українських високопосадовців на очах міжнародної спільноти", - дійшли висновку журналісти-розслідувачі.

 

Як повідомлялося, 2 червня українська офіційна делегація взяла участь у Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло, співорганізатором якого значилася Burisma Group, що належить колишньому міністру екології України (2010-2012 роки) Злочевському.

До української делегації входив віце-прем’єр Володимир Кістіон, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна та заступник керівника Міненерго з питань європейської інтеграції Наталія Бойко. Також з української сторони участь у Форумі взяли представники посольства України у Франції, Кабміну та інших відомств.

Кістіон пізніше пояснив, що їздив до Монако на форум на запрошення від авторитетного аналітичного центру Великобританії "Інститут Адама Сміта", а про те, що співорганізатором заходу є Злочевський, не знав.

Южаніна також прокоментувала свою участь: вона сказала, що навіть не впізнала Злочевського на форумі, оскільки не знала, як він виглядає.

Микола Злочевський був міністром екології від червня 2010 року до квітня 2012 року. На той момент його бізнес розрісся до розмірів однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній у країні – Burisma Group.

Генпрокуратура спершу відкрила, а потім закрила справи щодо Злочевського про незаконне збагачення і відмивання коштів.

Теми: ЗлочевськийскандалКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Злочевський
Що розповів у суді ключовий свідок у справі про $5 млн хабаря керівництву НАБУ та САП
Мільйонний хабар: НАБУ і САП завершили розслідування щодо Злочевського
Як необґрунтована критика рішень ВАКСу вбиває довіру до Антикорсуду та судової системи загалом
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: