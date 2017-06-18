Поліція затримала одного з нападників на учасників ЛГБТ-маршу

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Неділя, 18 червня 2017, 16:59

У Києві поліція затримала одного з нападників на учасників "Маршу рівності".

Про це 18 червня повідомила речниця столичного главку поліції Оксана Блищик.

"Подія сталася на Контрактовій площі за три години після завершення заходу: потерпілим надають медичну допомогу, а їх кривдника доставили до Подільського управління поліції. Інших нападників розшукують", - повідомила Блищик. 

Встановлено, що група невідомих підбігла до чоловіків, бризнула одному з них в обличчя з газового балончика,  а іншому нанесено тілесні ушкодження.

Один зі зловмисників, якого затримано - киянин 1995 року народження, у нього вилучено балаклаву, ніж, газовий балончик і капу.

 
 
Фото - Відділ комунікації поліції Києва

"Потерпілим - 1980 та 1984 р.н. - працівники "швидкої" надали медичну допомогу та доправили в лікарню.  Подію зареєстровано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомила Блищик. 

Як відомо, Марш рівності в Києві пройшов без серйозних провокацій, однак стався конфлікт між поліцією і противниками Маршу. В результаті 6 осіб було затримано, двоє поліцейських отримали незначні травми. Згодом усіх затриманих відпустили.

Представниця оргкомітету КиївПрайд Руслана Панухник повідомила також, що після закінчення Маршу рівності на двох його учасників напали невідомі.

Як зазначила речниця столичного главку поліції, у ресторані швидкого харчування біля ст. м. "Площа Льва Толстого" у чоловіка намагалися зірвати браслет із символікою ЛГБТ: внаслідок події постраждалих і затриманих немає. 

Українська правда 

Теми: Київ ЛГБТ поліція
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