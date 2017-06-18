Полиция задержала одного из нападавших на участников ЛГБТ-марша

В Киеве полиция задержала одного из напавших на участников "Марша равенства".

Об этом 18 июня сообщила спикер столичного главка полиции Оксана Блищик.

"Инцидент произошел на Контрактовой площади через 3 часа после завершения мероприятия: пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а нападавший на них доставлен в Подольское управление полиции. Других нападающих разыскивают", - сообщила Блищик.

Установлено, что группа неизвестных подбежала к мужчинам, брызнула одному из них в лицо из газового баллончика, другому были нанесены телесные повреждения.

Один из задержанных злоумышленников - киевлянин 1995 года рождения, у него изъяты балаклаву, нож, газовый баллончик и капа.

Фото - отдел коммуникации полиции киева

"Пострадавшим - 1980 и 1984 г.р. - работники "скорой" оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Событие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщила Блищик.

Как известно, Марш равенства в Киеве прошел без серьезных провокаций, однако произошел конфликт между полицией и противниками Марша. В результате было задержано 6 человек, двое полицейских получили незначительные травмы. Позже всех задержанных отпустили.

Представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник сообщила также, что после окончания Марша равенства на двух участников напали неизвестные.

Как отметила спиер столичного главка полиции, в ресторане быстрого питания возле ст. м. "Площадь Льва Толстого" у мужчины пытались сорвать браслет с символикой ЛГБТ: в результате происшествия пострадавших и задержанных нет.

Фоторепортаж о том, как проходил Марш равенства в Киеве, смотрите здесь.

Украинская правда