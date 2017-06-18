Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала одного из нападавших на участников ЛГБТ-марша

Воскресенье, 18 июня 2017, 16:59

В Киеве полиция задержала одного из напавших на участников "Марша равенства".

Об этом 18 июня сообщила спикер столичного главка полиции Оксана Блищик.

"Инцидент произошел на Контрактовой площади через 3 часа  после завершения мероприятия: пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а нападавший на них  доставлен в Подольское управление полиции. Других нападающих разыскивают", - сообщила Блищик.

Установлено, что группа неизвестных подбежала к мужчинам, брызнула одному из них в лицо из газового баллончика, другому были нанесены телесные повреждения.

Один из задержанных злоумышленников - киевлянин 1995 года рождения, у него изъяты балаклаву, нож, газовый баллончик и капа.

 
 
Фото - отдел коммуникации полиции киева 

"Пострадавшим - 1980 и 1984 г.р. - работники "скорой" оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Событие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщила Блищик. 

Как известно, Марш равенства в Киеве прошел без серьезных провокаций, однако произошел конфликт между полицией и противниками Марша. В результате было задержано 6 человек, двое полицейских получили незначительные травмы.  Позже всех задержанных отпустили

Представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник сообщила также, что после окончания Марша равенства на двух участников напали неизвестные.

Как отметила спиер столичного главка полиции, в ресторане быстрого питания возле ст. м. "Площадь Льва Толстого" у мужчины пытались сорвать браслет с символикой ЛГБТ: в результате происшествия пострадавших и задержанных нет.

Фоторепортаж о том, как проходил Марш равенства в Киеве, смотрите здесь. 

Украинская правда

Темы: КиевЛГБТполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: