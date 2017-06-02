Путін знову "перевів стрілки" по Мінську на Порошенка

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П'ятниця, 2 червня 2017, 17:28

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може виконувати Мінські угоди в односторонньому порядку і звинуватив владу України в саботажі.

Про це він сказав 2 червня, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Ми постійно чуємо: Ось якщо виконає Росія Мінські угоди, то все буде добре. Росія не може виконувати Мінські угоди в односторонньому порядку. Ми готові сприяти цьому, але ми не можемо зробити те, що повинні київська влада зробити. А там роблять все, щоб нічого не сталося на краще", – заявив Путін.

Путін поскаржився, що його західні колеги і зарубіжні ЗМІ не помічають, що "відбувається насправді" на Донбасі.

"Не відводиться важке озброєння від лінії зіткнення... Домовилися про те, що потрібно зайнятися економічною реабілітацією невизнаних республік. А що на практиці відбувається? Радикали взяли і заблокували взагалі пересування людей і товарів", – говорить президент РФ.

За словами Путіна, президент Петро Порошенко зробив спробу розблокувати, "влаштував там бійку і стрілянину в повітря, але так нічого і не зробив, а потім сам приєднався до блокади".

"А в Мінських угодах, по-моєму, пункт восьмий, прямо написано: реабілітацію провести, розблокувати все. Ні – офіційно приєднався до блокади. Ви чого від нас вимагаєте? Чому всі вимоги звернені тільки до Москви? Так ми ніколи не вирішимо жодної проблеми", – заявив Путін.

Як відомо, президент Росії неодноразово виступав за зняття Києвом блокади Донбасу.

Росія заявляє, що не є стороною Мінських домовленостей, і називає себе їх гарантом.

Путін вже заявляв також, що нинішня влада в Україні "втратила шанс реалізувати" Мінські угоди".

Як відомо, Росія продовжує постачати незаконні збройні формування на сході України зброю і техніку.

Водночас керівництво РФ всіляко заперечує присутність російських військових на Донбасі.

У травні 2015 року на Донбасі затримали російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва після бою, в якому загинув український військовий, поблизу міста Щастя Луганської області. У травні 2016 року їх обміняли на українську льотчицю Надію Савченко, яка була викрадена на території України російськими спецслужбами і вивезена в РФ.

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомляв, що особисто зустрічався на Донбасі з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

Генпрокурор Юрій Луценко в серпні 2016 року назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною.

У квітні 2017 року прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що на Донбасі воює більше 4 тисяч російських військових. Більше того, за даними штабу ЗСУ, 40 тисячною армією бойовиків керують російські генерали.

Валентина Романенко, УП

Теми: Мінські угоди Путін Порошенко
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