Силовиків кличуть в Раду звітувати про справу Шеремета

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Середа, 21 червня 2017, 16:23

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики звернеться до спікера Андрія Парубія, щоб він запросив до Верховної Ради керівництво Нацполіції для звіту щодо стану розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відповідну пропозицію на засіданні комітету оголосила нардеп Ольга Червакова, повідомляє Укрінформ.

"Можливо, ми звернемося до керівництва Нацполіції, щоб вони відзвітували у парламенті про хід розслідування, адже 20 липня будуть роковини вбивства Шеремети і було б логічно, щоб до першої річниці керівництво Нацполіції чи МВС у парламенті відзвітувало публічно", - заявила вона.

У відповідь голова Комітету ВР з питань свободи слова Вікторія Сюмар повідомила, що комітет звернеться до Парубія, щоб він запросив керівництво Нацполіції для відповідного звіту.

Крім того, Червакова зазначила, що керівництво Нацполіції надіслало на адресу комітету довідку про стан розслідування кримінального провадження про вбивство журналіста.

"За результатами перегляду та аналізу документального фільму "Убийство Павла", представленого компанією "Слідство. інфо", проводяться додаткові слідчі дії, зокрема допитано про обставини знаходження за місцем проживання потерпілого напередодні скоєння злочину колишнього працівника СБУ Устименка та проведено з ним слідчий експеримент, допитано власника автомобіля, на якому їздив на той час Устименко, також проводяться інші слідчі дії", - зацитувала Червакова довідку Нацполіції.

Сьогодні під час засідання комітету першим питанням нардепи планували заслухати правоохоронців щодо стану розслідування вбивства Шеремета.

Проте правоохоронці не прийшли на засідання.

Як відомо, 17 травня Комітет вперше розглянув питання про хід розслідування вбивства Шеремета.

Під час нього представник СБУ Михайло Глуговський заявив, що колишній співробітник Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігор Устименко служив у структурному підрозділі СБУ "Альфа".

Устименка допитали 15 травня.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство Шеремета.

Пізніше Служба безпеки України показала указ про звільнення Ігоря Устименка від 29 квітня 2014 року.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Теми: Справа Шеремета Верховна Рада
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IP: 139.162.194.---dvlight21.06.2017 16:39
Силовики не пришли. Плевать им на парламент. Не он их назначал. Отрапортуют в блогах на УП про открытие очередного офиса или смены модели фуражки.
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