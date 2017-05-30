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Справа Шеремета: СБУ показала наказ про звільнення Устименка

Вівторок, 30 травня 2017, 18:08

Служба безпеки України показала указ про звільнення Ігоря Устименка від 29 квітня 2014 року.

Відповідний указ відомство додало до відповіді на запит народного депутата Сергія Лещенка.

"За обліками кадрів Служби безпеки України Устименко Ігор Андрійович проходив військову службу у Службі безпеки України та займав посаду оперативного співробітника", - сказано у відповіді.

Вказується, що наказом голови СБУ від 29.04.2014 № 874-ос Устименка звільнено з військової служби у запас СБУ.

 
 

Як відомо, голова СБУ Василь Грицак 15 травня заявив, що Ігор Устименко не здійснював жодних завдань СБУ під будівлею, де жив Павло Шеремет в ніч, коли було закладено вибухівку у машину журналіста.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка.

Українська правда

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Теми: Справа ШереметаСБУ
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