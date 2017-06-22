Антикорупційна операція: 17 екс-податківців заарештовано зі збільшенням суми застави
З 23 екс-податківців, затриманих в рамках антикорупційної операції 17 арештовані зі збільшенням розміру застави.
Про це 22 червня повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
"Апеляційний суд змінив на арешт та збільшив розмір застави ще для двох побратимів керівника "Успішної країни" (екс-глава Міндоходів та зборів Олександр Клименко)", - зазначив Матіос.
Як зазначили у свою чергу у Генпрокуратурі, рішенням Апеляційного суду Києва скасовано ухвали Печерського райсуду Києва, якими відмовлено в задоволенні клопотань Головної військової прокуратури ГПУ про обрання зазначеним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжні заходи у вигляді застави.
"Одному із підозрюваних екс-податківців обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 5 млн грн, другому - тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Апеляційному суді Києва, 22 червня ухвалено рішення про взяття під варту екс-начальника ДПІ у Печерському районі Києва ГУ Міністерства доходів і зборів України у Києві Андрія Драгуна.
"Застосувати щодо Драгуна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21 липня 2017 року включно та визначити альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 5 мільйонів гривень", - зазначено в ухвалі суду.
Напередодні Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-начальнику ДПІ у Шевченківському районі міста Києва Олексію Ярошенку.
"Постановити нову ухвалу, якою .. застосувати щодо Ярошенка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн. грн", - зазначили у суді.
Драгун та Ярошенко підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") КК України.
Як відомо, 24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках антикорупційної операції.
Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.
Глава МВС Арсен Аваков 26 травня заявив, що загальна сума застави підозрюваних у справі про "майданчики Клименка" складає 350 мільйонів гривень.
За словами військового прокурора Анатолія Матіоса, обшуки проводилися щодо керівництва податкових адміністрацій низки областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".
У рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.
Під вартою перебувають 9 підозрюваних, ще 13 внесли застави на суму понад 37 млн гривень, а 2 випустили під особисті зобов’язання.
Українська правда
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