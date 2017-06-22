Антикорупційна операція: 17 екс-податківців заарештовано зі збільшенням суми застави

З 23 екс-податківців, затриманих в рамках антикорупційної операції 17 арештовані зі збільшенням розміру застави.

Про це 22 червня повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Апеляційний суд змінив на арешт та збільшив розмір застави ще для двох побратимів керівника "Успішної країни" (екс-глава Міндоходів та зборів Олександр Клименко)", - зазначив Матіос.

Як зазначили у свою чергу у Генпрокуратурі, рішенням Апеляційного суду Києва скасовано ухвали Печерського райсуду Києва, якими відмовлено в задоволенні клопотань Головної військової прокуратури ГПУ про обрання зазначеним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжні заходи у вигляді застави.

"Одному із підозрюваних екс-податківців обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 5 млн грн, другому - тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Апеляційному суді Києва, 22 червня ухвалено рішення про взяття під варту екс-начальника ДПІ у Печерському районі Києва ГУ Міністерства доходів і зборів України у Києві Андрія Драгуна.

"Застосувати щодо Драгуна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21 липня 2017 року включно та визначити альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 5 мільйонів гривень", - зазначено в ухвалі суду.