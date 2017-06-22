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Антикоррупционная операция: 17 экс-налоговиков арестованы с увеличением суммы залога

Четверг, 22 июня 2017, 17:10

Из 23 экс-налоговиков, задержанных в рамках антикоррупционной операции 17 арестованы с увеличением размера залога.

Об этом 22 июня сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Апелляционный суд изменил на арест и увеличил размер залога еще для двух побратимов руководителя "Успешной страны" (экс-глава Миндоходов и сборов Александр Клименко)", - отметил Матиос.

Как отметили в свою очередь в Генпрокуратуре, решением Апелляционного суда Киева отменены постановления Печерского райсуда Киева, которым отказано в удовлетворении ходатайств Главной военной прокуратуры ГПУ об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей и применена мера пресечения в виде залога.

"Одному из подозреваемых экс-налоговиков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, второму - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Апелляционном суде Киева, 22 июня принято решение о взятии под стражу экс-начальника ГНИ в Печерском районе Киева ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Киеве Андрея Драгуна.

"Применить к Драгуну меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 июля 2017 года включительно и определить альтернативную мера пресечения - залог в размере 5 миллионов гривен", - говорится в постановлении суда.

Накануне Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-начальнику ГНИ в Шевченковском районе города Киева Алексей Ярошенко.

"Постановить новое решение, которым ... применить к Ярошенко меру пресечения в виде залога в размере 5 млн. грн", - отметили в суде.

Драгун и Ярошенко подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины.

Как известно, 24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,9 млрд гривен.

Глава МВД Арсен Аваков 26 мая заявил, что общая сумма залога подозреваемых по делу о "площадки Клименко" составляет 350 млн. гривен.

По словам военного прокурора Анатолия Матиос, обыски проводились по руководству налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.

Под стражей находятся 9 подозреваемых, еще 13 внесли залоги на сумму более 37 млн ​​гривен, а 2 выпустили под личные обязательства.

Украинская правда

Темы: судКлименкокоррупцияпрокуратура
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