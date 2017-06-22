Затримано головреда "Страна.ua" - Луценко

Правоохоронці затримали головреда "Страна.ua" Ігоря Гужву.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Добрехався, нарешті, до правди. За матеріалами ДФС і прокуратури Києва поліцією затримано Гужву, який вимагав і отримав 10 тис дол за нерозміщення компроментуючих матеріалів на діючого політика", - написав він на Facebook.

За словами Луценко, у слідства є відео- та аудіодокази.

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