Затримано головреда "Страна.ua" - Луценко
Правоохоронці затримали головреда "Страна.ua" Ігоря Гужву.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Добрехався, нарешті, до правди. За матеріалами ДФС і прокуратури Києва поліцією затримано Гужву, який вимагав і отримав 10 тис дол за нерозміщення компроментуючих матеріалів на діючого політика", - написав він на Facebook.
За словами Луценко, у слідства є відео- та аудіодокази.
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