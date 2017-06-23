Садовий погодився віддати Львівській ОДА вивезення сміття

Мер Львова Андрій Садовий погодився віддати Львівській облдержадміністрації функції вивезення сміття з міста.

Про це Садовий повідомив на брифінгу у п’ятницю, передає "Укрінформ".

"Ми повинні прийняти пропозицію, щоб забезпечити нормальне життя і розвиток міста", - заявив мер.

Також Садовий сказав, що вимога ЛОДА передати їй функції вивезення сміття є "ультиматумом намісника президента", повідомляє DW.

Окрім того, як передають "Українські новини", Садовий збирається у п’ятницю приїхати у Київ, щоб відмовити лідера фракції у ВР "Самопоміч" Олега Березюка продовжувати голодування.

Як повідомлялося, голова Львівської облдержадміністрації звернувся до мера Львова Андрія Садового з проханням делегувати на ЛОДА повноваження вивозу сміття з міста.

За словами голови ЛОДА, міська влада повинна передбачити 300 млн гривень на рік субвенції з міського бюджету для облдержадміністрації, поки вона виконуватиме функції вивозу сміття. Зі свого боку, адміністрація зобов’язується за 20 днів вивезти накопичене у місті сміття, а також до 2019 року збудувати завод з вторинної переробки та утилізації твердих побутових відходів.

У середу, 21 червня, віце-прем’єр Геннадій Зубко на брифінгу у Львові заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Проте він не захотів публічно оголошувати місця вивезення, кажучи, що інакше почнуться протести та блокування.

Раніше віце-прем’єр Геннадій Зубко пообіцяв допомогти Львову вирішити сміттєві проблеми, але попросив прибрати з цього питання політику та піар.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів.

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

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Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.