"Сміттєве" голодування під АП: Сироїд госпіталізовано

Віце-спікера ВР Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під адміністрацією президента на Банковій забрала "швидка".

Про це вранці 22 червня повідомили у "Самопомочі".



За повідомленням, Сироїд госпіталізували близько 10:30.



"Вранці їй стало погано. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр, гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит", - зазначили у "Самопомочі".

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Як відомо, 19 червня на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту, звинувативши владу у "знущанні над Львовом та його керівництвом", маючи на увазі ситуацію із скупченням сміття у Львові.

20 червня до голодування Березюка приєдналися нардепи Оксана Сироїд та Тарас Пастух.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра Геннадія Зубко і екологів. Зубко заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Публічно оголошувати місця вивезення він не став, мотивуючи це "можливими протестами та блокуваннями".

Українська правда