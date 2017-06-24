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"Мусорная" голодовка под АП: Сыроид госпитализировали

Суббота, 24 июня 2017, 11:15
Мусорная голодовка под АП: Сыроид госпитализировали

Вице-спикера ВР Оксану Сыроид, которая участвовала в "мусорном" голодании под администрацией президента на Банковой, забрала "скорая".

Об этом утром 24 июня сообщили в "Самопомочи". 

Согласно сообщению, Сыроид госпитализировали около 10:30.

"Утром ей стало плохо. У нее низкий уровень сахара в крови - 2,8 ммоль/литр, гипогликемия, брадикардия, гипотония, а также опоясывающие боли в животе с подозрением на панкреатит", - отметили в "Самопомочи".

 

Как сообщил в эфире "112 Украина" лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, у Сыроид утром при обследовании врачами выявили "низкий уровень сердцебиения, снижение артериального давления и боли, напоминающие обострение панкреатита".

"Поэтому мы убедили Оксану (Сыроид), что не стоит рисковать при таких угрожающих показателях, и она согласилась вызвать "скорую" и поехать с врачами", - отметил Березюк.

Говоря о своем состоянии здоровья, он сообщил, что его показатели - "ниже границы нормы".

"Но пока все в порядке", - добавил Березюк.

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Как известно, 19 июня на согласительном совете в парламенте лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством", имея в виду ситуацию со скоплением мусора во Львове. 

20 июня к голодовке Березюка присоединились нардепы Оксана Сыроид и Тарас Пастух.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера Геннадия Зубко и экологов. Зубко заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Публично объявлять места вывоза он не стал, мотивируя это "возможными протестами и блокированиями".

Украинская правда

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Темы: СамопомичЛьвов
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