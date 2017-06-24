"Сміттєве" голодування під АП: Сироїд госпіталізовано
Віце-спікера ВР Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під адміністрацією президента на Банковій, забрала "швидка".
Про це вранці 24 червня повідомили у "Самопомочі".
За повідомленням, Сироїд госпіталізували близько 10:30.
"Вранці їй стало погано. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр, гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит", - зазначили у "Самопомочі".
Як повідомив в ефірі "112 Україна" лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, у Сироїд зранку під час обстеження лікарями виявили низький рівень серцебиття, зниження артеріального тиску і "болі, що нагадують загострення панкреатиту".
"Тому ми переконали Оксану (Сироїд), що не вартує ризикувати при таких загрозливих показниках, і вона погодилася викликати "швидку" і поїхати з лікарями", - зазначив Березюк.
Говорячи про свій стан здоров'я, він повідомив, що його показники - "нижче межі норми".
"Поки що все гаразд", - додав Березюк.
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Як відомо, 19 червня на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту, звинувативши владу у "знущанні над Львовом та його керівництвом", маючи на увазі ситуацію із скупченням сміття у Львові.
20 червня до голодування Березюка приєдналися нардепи Оксана Сироїд та Тарас Пастух.
21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра Геннадія Зубко і екологів. Зубко заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Публічно оголошувати місця вивезення він не став, мотивуючи це "можливими протестами та блокуваннями".
Українська правда