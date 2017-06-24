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"Сміттєве" голодування під АП: Сироїд госпіталізовано

Субота, 24 червня 2017, 11:15
Сміттєве голодування під АП: Сироїд госпіталізовано

Віце-спікера ВР Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під адміністрацією президента на Банковій, забрала "швидка". 

Про це вранці 24 червня повідомили у "Самопомочі". 

За повідомленням, Сироїд госпіталізували близько 10:30. 

"Вранці їй стало погано. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр, гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит", - зазначили у "Самопомочі". 

 

Як повідомив в ефірі "112 Україна" лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, у Сироїд  зранку під час обстеження лікарями виявили низький рівень серцебиття, зниження артеріального тиску і "болі, що нагадують загострення панкреатиту". 

"Тому ми переконали Оксану (Сироїд), що не вартує ризикувати при таких загрозливих показниках, і вона погодилася викликати "швидку" і поїхати з лікарями", - зазначив Березюк.

Говорячи про свій стан здоров'я, він повідомив, що його показники - "нижче межі норми". 

"Поки що все гаразд", - додав Березюк. 

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Як відомо, 19 червня на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту, звинувативши владу у "знущанні над Львовом та його керівництвом", маючи на увазі ситуацію із скупченням сміття у Львові. 

20 червня до голодування Березюка приєдналися нардепи Оксана Сироїд та Тарас Пастух.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра Геннадія Зубко і екологів. Зубко заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Публічно оголошувати місця вивезення він не став, мотивуючи це "можливими протестами та блокуваннями".

Українська правда 

Теми: СамопомічЛьвів
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