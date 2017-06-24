Нардепи від "Самопомочі" припиняють голодування під АП

Нардепи від "Самопомочі" Олег Березюк і Тарас Пастух припиняють голодування під Адміністрацією президента.

Про це Березюк заявив на брифінгу в суботу.

"Ми будемо більше потрібні Львову, який завтра збирається на віче. Бо Львів сьогодні має сказати своє слово. Тут, по великому рахунку, нема до кого говорити", - сказав він.

"Ми вирішили, що ми сьогодні з Тарасом закінчуємо цей непростий шлях, але починаємо шлях від влади до своїх домівок", - додав він.

Водночас глава партії, мер Львова Андрій Садовий подякував Березюку, Пастуху і Оксані Сироїд за їхній "мужній вчинок".

"Владі не вдалося нас нагнути, ми вистояли", - сказав Садовий.

Українська правда