Нардепы от "Самопомочи" прекращают голодовку под АП

Нардепы от "Самопомочи" Олег Березюк и Тарас Пастух прекращают голодовку под Администрацией президента.

Об этом Березюк заявил на брифинге в субботу.

"Мы будем больше нужны Львову, который завтра собирается на вече. Потому что Львов сегодня должен сказать свое слово. Здесь, по большому счету, не с кем говорить", - сказал он.

Фото Марьяны Пьецух, УП

"Мы решили, что мы сегодня с Тарасом заканчиваем этот непростой путь, но начинаем путь от власти к своим домам", - добавил он.

В то же время глава партии, мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил Березюка, Пастуха и Оксану Сыроид за их "мужественный поступок".

Садовый и Пастух

"Власти не удалось нас нагнуть, мы выстояли", - сказал Садовый.

Он также призвал жителей Львова принять участие в Вече, которое состоится 25 июня в 14:00 на Площади Рынок.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", позже палатки под Администрацией президента убрали.

Как сообщалось, в субботу утром вице-спикера ВР Оксану Сыроид, которая участвовала в "мусорном" голодании под Администрацией президента на Банковой забрала "скорая".

19 июня на согласительном совете в парламенте лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством", имея в виду ситуацию со скоплением мусора во Львове.

20 июня к голодовке Березюка присоединились нардепы Оксана Сыроид и Тарас Пастух.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера Геннадия Зубко и экологов. Зубко заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Публично объявлять места вывоза он не стал, мотивируя это "возможными протестами и блокированиями".

Больше о "мусорном коллапсе" во Львове читайте в материалах "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі" и "Львів SOS: підсумки сміттєвого року".

Украинская правда