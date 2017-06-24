Нардепи від "Самопомочі" припиняють голодування під АП
Нардепи від "Самопомочі" Олег Березюк і Тарас Пастух припиняють голодування під Адміністрацією президента.
Про це Березюк заявив на брифінгу в суботу.
"Ми будемо більше потрібні Львову, який завтра збирається на віче. Бо Львів сьогодні має сказати своє слово. Тут, по великому рахунку, нема до кого говорити", - сказав він.
"Ми вирішили, що ми сьогодні з Тарасом закінчуємо цей непростий шлях, але починаємо шлях від влади до своїх домівок", - додав він.
Водночас глава партії, мер Львова Андрій Садовий подякував Березюку, Пастуху і Оксані Сироїд за їхній "мужній вчинок".
"Владі не вдалося нас нагнути, ми вистояли", - сказав Садовий.
Він також закликав мешканців міста взяти участь у Віче, що відбудеться 25 червня о 14:00 на Площі Ринок у Львові.
Як повідомляє кореспондент "Української правди", пізніше намети під Адміністрацією президента прибрали.
Як повідомлялося, у суботу зранку віце-спікера ВР Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під Адміністрацією президента на Банковій забрала "швидка".
19 червня на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту, звинувативши владу у "знущанні над Львовом та його керівництвом", маючи на увазі ситуацію із скупченням сміття у Львові.
20 червня до голодування Березюка приєдналися нардепи Оксана Сироїд та Тарас Пастух.
21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра Геннадія Зубко і екологів. Зубко заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Публічно оголошувати місця вивезення він не став, мотивуючи це "можливими протестами та блокуваннями".
Більше про сміттєвий колапс у Львові читайте у матеріалах "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі" та "Львів SOS: підсумки сміттєвого року".
Українська правда