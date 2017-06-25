Савченко у Миколаєві закидали яйцями

3184 перегляди
Неділя, 25 червня 2017, 19:56

У Миколаєві нардепа Надію Савченко, яка проводила зустріч з городянами, закидали яйцями.

Як повідомляють "НикВести", на зустрічі з Савченко представники "Правого сектора", "Національного корпусу" і партії "Свобода" звинувачували нардепа у тому, що вона "працює на російську владу і ФСБ" та "веде переговори з терористами".

З боку націоналістів у Савченко полетіли яйця, після чого сталася бійка. 

 

На місці події були присутні близько 20 співробітників патрульної поліції. Після бійки туди також приїхала машина швидкої допомоги.

Після завершення зустрічі Савченко з мешканями міста знову стався інцидент: нібито активістка "Свободи" влучила яйцем у заступника голови Миколаївської облорганізації партії "Батьківщина" Олега Кравця, який намагався наздогнати нардепа, яка йшла геть. 

Теми: Савченко Миколаїв
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Савченко вже думає, як скасувати рішення президента про свій закон 17 червня 2017, 15:39
Порошенко підписав скасування "закону Савченко" 17 червня 2017, 12:37
Савченко пояснила, що робила у суді у справі Онищенка 14 червня 2017, 18:50
powered by lun.ua
Головні новини
США можуть прийняти рішення про зброю для України до жовтня – Порошенко
Військкомати анексованого Криму призвали понад 1,7 тисяч осіб
Ситуація з водопостачанням на Донбасі критична – МінТОТ
У зоні АТО знешкодили ворожу ДРГ: вбитий командир був громадянином РФ
Усі новини
Лайфхаки

20 способів заснути у спеку

Трейлер

Творці "Гри престолів" заінтригували другим трейлером 7 сезону