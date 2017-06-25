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Савченко в Николаеве забросали яйцами

Воскресенье, 25 июня 2017, 19:56

В Николаеве нардепа Надежду Савченко, которая проводила встречу с горожанами, забросали яйцами.

Как сообщают "НикВести", на встрече с Савченко представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и партии "Свобода" обвиняли нардепа в том, что она "работает на российскую власть и ФСБ" и "ведет переговоры с террористами". 

Со стороны националистов в народного депутата полетели яйца, после чего произошла потасовка.

На месте присутствуют около 20 сотрудников патрульной полиции. После потасовки туда также приехала машина скорой помощи. 

 

После завершения встречи Савченко с жителями города снова произошел инцидент: якобы активистка "Свободы" попала яйцом в заместителя главы Николаевской областной организации партии "Батьківщина" Олега Кравца, который пытался догнать уходящего нардепа. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаНиколаев
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