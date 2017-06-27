У МВС вважають, що полковнику ГУР підклали в авто вибухівку

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Вівторок, 27 червня 2017, 13:29

Правоохоронці вважають, що автомобіль чиновник Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала вибухнув через закладений вибуховий пристрій.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на місці вибуху сказав:

"По тій картині злочину, яка э на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності – саморобний чи стаціонарний, буде встановлено після того, як будуть проведені зараз первині слідчі дії на місці злочину".

Крім того, кореспондент каналу "112 Україна" станом на 12:25 повідомила, що через майже 5 годин після вибуху з місця події забрали останки загиблого.

Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув.  

Загиблий виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.

Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Олена Рощенко, УП

Теми: убивство розвідка Міноборони
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