Bellingcat ідентифікував російських водіїв, які перевозили "Бук" до кордону

Дослідницька група Bellingcat встановила особи сімох водіїв, які брали участь у транспортуванні "Буків" (в тому числі "Бука 332", з якого був збитий літак МН-17) з Курська до Міллерово на кордоні з Україною в колоні, поміченій 23-25 ​​червня 2014 року.

Про це йдеться в одній з двох доповідей, опублікованих Bellingcat у понеділок.

13 травня 2015 року команда Bellingcat вже публікувала доповідь про участь російського 2-го автомобільного батальйону 69-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення (військова частина 11385) і 147-го автомобільного батальйону матеріального забезпечення в транспортуванні "Буків" 53-ї зенітно-ракетної бригади в колоні, яка виїхала 23 червня 2015 року з селища Маршала Жукова під Курськом і прибула до Міллерово біля кордону з Україною 25 червня 2014 року.

У цій колоні перевозили пуско-заряджаючу установку "Бук" з бортовим номером "332", з якої збили рейс 17 Малазійських авіаліній (MH17) 17 липня 2014 року. Згодом з Міллерово "Бук 332" був перевезений на російсько-український кордон в районі міста Донецьк Ростовської області, а звідти - на територію України.

На фотографіях, опублікованих в російській соцмережі Вконтакте солдатами-водіями з 2-го і 147-го автомобільних батальйонів, видно вантажівки і трали з тими ж номерними знаками, що і машини, що рухалися в колоні, яка потрапила на відео і фото з 23 по 25 червня 2014 року. На цих фотографіях також видно транспортування іншої військової техніки до російсько-українського кордону, наприклад, в район станиці Мітякінська в Ростовській області.

Один з водіїв, Дмитро З., 24 червня 2014 року опублікував фотографію своєї вантажівки і установки "Бук" під номером 232 53-ї зенітно-ракетної бригади. Геолокація цієї фотографії показала, що вона була знята в районі Варварівки на трасі Р-185, на маршруті колони з "Буками" 23-25 ​​червня 2014 року.

"На інших фотографіях, опублікованих Дмитром З., видно інших імовірних водіїв вантажівок, що переміщалися в колоні з "Буками" 23-25 ​​червня 2014 року. Один з них, ймовірно, перевіз "Бук 332" з селища Маршала Жукова в район Міллерово", - йдеться в доповіді.

За фотографіями Дмитра Bellingcat встановив особи сімох військових водіїв. Дослідники знайшли фотографію ще одного водія, але його особу встановити не вдалося.

В опублікованій у понеділок доповіді вивчаються водії вантажівок в колонах, які перевозили "Буки" в червні і липні 2014 року, зокрема вантажівки, що перевозила "Бук 332". Номер цієї вантажівки - "4267 AH 50", а номер її трала - "XP 4679 50".

Серед цих вантажівок КамАЗ "4267 АН 50", який перевозив "Бук 332" у колоні 23-25 червня 2014 р

У доповіді також зазначені водії, які могли мати відношення до перевезення "Бука 332" з Міллерово на російсько-український кордон.

Доповідь зі справжніми іменами і незаретушованими фотографіями водіїв спрямована міжнародній Спільній слідчій групі (ССД), що розслідує загибель MH17.

Водночас у Bellingcat відзначили, що їм не вдалося однозначно встановити, хто був водієм вантажівки під номером "4267 АН 50", що перевозила "Бук 332" у колоні 23-25 ​​червня 2014 року.

Неможливо також зробити висновок про те, яка саме вантажівка перевезла "Бук 332" на російсько-український кордон, ймовірно, в ніч з 16 на 17 липня 2014 року, або хто з водіїв нею керував.

Відзначається, що практично всі військові водії, які брали участь у транспортуванні "Буків" у колоні, поміченій в червні 2014 року, офіційно закінчили військову службу в кінці червня або на початку липня 2014 року.

У вересні 2014 року вантажівки в/ч 11385 знову перебували в тому ж місці в південній частині військового табору на схід від Міллерово; серед них знову була вантажівка з номером "4267 AH 50".

У жовтні та листопаді 2014 року деякі з вантажівок в/ч 11385, присутніх в колонах з "Буками" в червні і липні 2014 року, були сфотографовані на базі 2-го автомобільного батальйону (в/ч 11385-3) 69-ї окремої бригади матеріального забезпечення. Серед цих машин знову була вантажівка з номером "4267 AH 50".

Як повідомлялося, в іншій доповіді в понеділок Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-й бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.



Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Українська правда