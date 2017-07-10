Адвокат затриманого у Італії нацгвардійця кличе свідків у справі

Адвокат затриманого у Італії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа Раффаелле Делла Валле закликає дати свідчення тих, хто був поруч українця під час убивства журналістів.

Про це він сказав журналісту у сюжеті ТСН.

"Я хочу звернутися до громадян вашої країни. Може, нас зараз бачить хтось із тих, хто служив із Віталієм, і хто під час убивства журналістів перебував разом з ним. Якщо такі є, я прошу надати свідчення, аби ми могли довести, що Віталій фізично не міг стріляти", - закликає адвокат.

Делла Валле також впевнений, що йому вдасться виправдати Марківа.

"Справа непроста, але я доведу невинність Віталія. Для цього нам потрібні всі події того дня, коли розстріляли журналістів. Фактично провести власне слідство", - вважає захисник українця.

Окрім того, в італійських ЗМІ з’явилась інформація, що в Італії прослуховували родичів Марківа. У матеріалах справи наводиться нібито розмова матері із подругою:

"Він мені каже: "Мама, поведінка солдат завжди залежить від поведінки командувача. Як таке можливо, що мої солдати не п’ють і не стріляють один в одного? Тому що повинна бути дисципліна і гарний приклад".

Зараз мати та дружина нацгвардійця категорично відмовляються спілкуватись з журналістами.

Також у сюжеті йдеться про те, що проти Марківа свідчать троє італійських журналістів, які начебто нічого не бачили, а просто спілкувалися з українським військовим.

Як повідомлялося, міністр МВС Арсен Аваков заявив, що Україна готова надати суду всі документи у справі затриманого в Італії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа.

Раніше генпрокуратура заявила, що буде забезпечувати захист законних інтересів Марківа в судовому процесі.

Поліція Італії заарештувала заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ, у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов.

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

Українська правда