РНБО запроваджує реєстр росіян в Україні

Для громадян Російської Федерації, які планують в'їхати до України, з наступного року запроваджується механізм попередньої реєстрації.

Про це під час брифінгу сказав секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Створюється відповідна технічна інфраструктура на всіх пунктах перетину державного кордону, якав повинна запрацювати не пізніше ніж початок наступного року. Для громадян РФ буде реалізована електронна система попередньої реєстрації", - сказав він.

"Тобто громадянин РФ, який має бажання прибути на території України, повинен заздалегідь зареєструватися і надати МЗС необхідні дані, які буде визначати МЗС", - додав Турчинов.

За його словами також вводиться вимога щодо обов’язкової реєстрації громадян російської федерації, які знаходяться на території України в місці їх тимчасового перебування.

"А також вводиться необхідність подачі інформації щодо пересування територією України", - сказав він.