РНБО запроваджує реєстр росіян в Україні

776 переглядів
Понеділок, 10 липня 2017, 18:16

Для громадян Російської Федерації, які планують в'їхати до України, з наступного року запроваджується механізм попередньої реєстрації.  

Про це під час брифінгу сказав секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Створюється відповідна технічна інфраструктура на всіх пунктах перетину державного кордону, якав повинна запрацювати не пізніше ніж початок наступного року. Для громадян РФ буде реалізована електронна система попередньої реєстрації", - сказав він.

"Тобто громадянин РФ, який має бажання прибути на території України, повинен заздалегідь зареєструватися і надати МЗС необхідні дані, які буде визначати МЗС", - додав Турчинов.

За його словами також вводиться вимога щодо обов’язкової реєстрації громадян російської федерації, які знаходяться на території України в місці їх тимчасового перебування.

"А також вводиться необхідність подачі інформації щодо пересування територією України", - сказав він.

     

Теми: РНБО Росія Турчинов
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна запровадить на кордоні біометричний контроль для іноземців – РНБО 10 липня 2017, 17:23
Закон про Донбас уже напрацьовано – Парубій 10 липня 2017, 13:51
РНБО має розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу 10 липня 2017, 10:47
powered by lun.ua
Головні новини
РНБО запроваджує реєстр росіян в Україні
РНБО відклало розгляд законопроекту про деокупацію Донбасу
Україна запровадить на кордоні біометричний контроль для іноземців – РНБО
"Бурштинова справа": Розенблат з початку року тричі звертався до Мінекології
Усі новини
Дауншифтинг

Жити по-сільському, заробляти по-міському: практичні поради від родини з трьома дітьми

Таксі

Як влаштовані Uber, Uklon та інші служби таксі Києва