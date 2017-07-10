Турчинов припустив, коли Рада візьметься за закон про деокупацію Донбасу

39 переглядів
Понеділок, 10 липня 2017, 18:42

Законопроект про деокупацію Донбасу буде ухвалений у Верховній Раді після консультацій з країнами ЄС та США.

Про це на брифінгу у понеділок заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Закон був розроблений РНБО разом з експертами, долучали депутатів, закон готовий, але є доручення президента щодо проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами", - сказав Турчинов.

Крім того, він припустив, що законопроект винесуть у парламент вже у вересні.

На запитання журналістів, чи в документі виписано, що саме Росія окупувала Донбас, Турчинов сказав: "В законі це чітко прописано".

10 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомляв, що проект закону про реінтеграцію Донбасу уже напрацьований, однак ще не узгоджений.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом буде завершена розробка законопроекту "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, новий закон передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління силовими підрозділами та законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

ЗМІ розвідали деякі деталі нового закону про деокупацію Донбасу.

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна Рада Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Бурштинова справа": Розенблат з початку року тричі звертався до Мінекології 10 липня 2017, 17:21
Парубій припускає: знадобиться новий закон про зняття недоторканності 10 липня 2017, 14:32
Закон про Донбас уже напрацьовано – Парубій 10 липня 2017, 13:51
powered by lun.ua
Головні новини
РНБО хоче розширити санкції проти Росії
РНБО запроваджує реєстр росіян в Україні
РНБО відклало розгляд законопроекту про деокупацію Донбасу
Україна запровадить на кордоні біометричний контроль для іноземців – РНБО
Усі новини
Дауншифтинг

Жити по-сільському, заробляти по-міському: практичні поради від родини з трьома дітьми

Культура пам'ятати

Як говорять про минуле в Україні і в світі