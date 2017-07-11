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Лозовой поскаржився на фіскалів уже після подання ГПУ

Вівторок, 11 липня 2017, 14:53
Лозовой поскаржився на фіскалів уже після подання ГПУ
FB Андрій Лозовий

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував два позови народного депутата Андрія Лозового до Державної фіскальної служби 29 червня.

Про це йдеться у відповіді суду на запит "Української правди".

Лозовой просить визнати протиправними податкові повідомлення-рішення, надіслані йому з ДФС, та скасувати їх.

 

Як відомо, Генеральна прокуратура ще в травні підготувала подання на притягнення до відповідальності Лозового (Радикальна партія) за підозрою в незаконному збагаченні та ухилянні від сплати податків (ст. 212, 368 прим 2 ККУ), але 1 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала генпрокурору допрацьоване подання.

21 червня ГПУ спрямувала до Верховної Ради прохання дозволити притягнути Лозового до відповідальності.

5 липня регламентний комітет ВР не підтримав подання ГПУ на Лозового і залишив питання недоторканності цього депутата на розсуд спікера Андрія Парубія

Того ж дня соратник Лозового Ігор Мосійчук заявив, що Державна фіскальна служба нібито впродовж двох тижнів ігнорувала прохання Лозового надати йому податкове повідомлення-рішення, тож він не міг оскаржити його в суді.

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лозовой пропустив 10-денний термін для оскарження податкового повідомлення-рішення ДФС і подав позов уже після того, як до Верховної Ради надійшло подання ГПУ щодо цього нардепа.

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Євген Кізілов, Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна РадаФіскальна службасуднедоторканність
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