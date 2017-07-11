Лозовой пожаловался на фискалов уже после представления ГПУ

Окружной административный суд Киева зарегистрировал два иска народного депутата Андрея Лозового к Государственной фискальной службе 29 июня.



Об этом говорится в ответе суда на запрос "Украинской правды".



Лозовой просит признать противоправными налоговые уведомления-решения, присланные ему из ГФС, и отменить их.

Как известно, Генеральная прокуратура еще в мае подготовила представление на привлечение к ответственности Лозового (Радикальная партия) по подозрению в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов (ст. 212, 368 шт 2 УК), но 1 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура передала генпрокурору доработанное представление .



21 июня ГПУ направила в Верховную Раду просьбу разрешить привлечь Лозового к ответственности.



5 июля регламентный комитет ВР не поддержал представление ГПУ на Лозового и оставил вопрос неприкосновенности этого депутата на усмотрение спикера Андрея Парубия.

В тот же день соратник Лозового Игорь Мосийчук заявил, что Государственная фискальная служба якобы в течение двух недель игнорировала просьбы Лозового предоставить ему налоговое уведомление-решение, поэтому он не мог обжаловать его в суде.



В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лозовой пропустил 10-дневный срок для обжалования налогового уведомления-решения ГФС и подал иск уже после того, как в Верховную Раду поступило представление ГПУ на этого нардепа.

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Евгений Кизилов, Алена Рощенко, УП