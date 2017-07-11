Розенблат тепер не має імунітету нардепа

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Вівторок, 11 липня 2017, 20:38

Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

За відповідне рішення проголосували 296 народних депутатів.

Водночас парламент відмовився дозволяти правоохоронцям затримати Розенблата, а також обирати йому запобіжний захід у вигляді арешту. За це нардепи віддали 183 та 181 голос відповідно.

Як відомо, напередодні "БПП" виключила Розенблата з фракції, але може виключити і з партії принаймні до рішення суду у його справі.

19 червня детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата при отриманні 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

7 липня регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з Розенблата та його арешт.

Генпрокуратура та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продемонстрували комітету відеодокази вимагання Розенблатом за закупівлі бурштину.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Українська правда

Теми: Розенблат Верховна Рада
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