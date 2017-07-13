Затриманого в Італії нацгвардійця допитають в понеділок

У справі затриманого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа, якого підозрюють у причетності до вбивства італійського репортера у 2014 році на Донбасі, призначили попередній допит на понеділок, 17 липня.

Про це повідомив адвокат затриманого Раффаеле делла Валле, передає "Радіо Свобода".

Делла Валле наголосив, що на цьому допиті поки не розглядатимуть питання про запобіжний захід для Маркова.

"Ми заявимо про невинуватість затриманого. Це буде попередній допит, щоб зрозуміти, як розвивалися події", – додав захисник.

Також представники генерального консульства України в Мілані подали запит на дозвіл бути присутніми під час допиту у понеділок. Втім, вони передбачають, що їх не допустять через закритий порядок слухання.

Делла Валле зазначає, що справа Марківа є надзвичайно складною, адже йдеться про події трирічної давнини за умов складної міжнародної ситуації.

"Ми будемо просити суддю надати дозвіл на спеціальну юридичну процедуру міжнародного права, яка дозволить допит свідків в Україні. Це є одна з технічно-юридичних проблем справи", – пояснив правник.

Захисник українського нацгвардійця поки не розголошує, чи готовий перелік свідків в Україні, зважаючи на конфіденційність розслідування.

Як повідомлялося, адвокат затриманого у Італії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа Раффаелле Делла Валле закликав дати свідчення тих, хто був поруч українця під час убивства італійського журналіста.

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що Україна готова надати суду всі документи у справі затриманого в Італії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа.

Раніше генпрокуратура заявила, що буде забезпечувати захист законних інтересів Марківа в судовому процесі.

Поліція Італії заарештувала заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ, у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов.

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.