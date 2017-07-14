Нардепи відмовилися скасовувати ухвалення закону про КСУ

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П'ятниця, 14 липня 2017, 11:50

Верховна Рада не підтримала обидві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний суд.

"За" проголосували 54 і 51 народний депутат.

Ініціатори – позафракційний депутат від "Свободи" Юрій Левченко та позафракційний Юрій Дерев'янко наголошували на тому, що прийняття закону проходило з "кричущим порушенням регаламенту".

"Більшість руками екс-регіоналів проштовхнула закон, який дозволяє виконавчій владі узурпувати Коституційний суд", – заявив Леченко.

Щодо вказаних постанов в.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник зачитав висновок і запросив народних депутатів визначатися шляхом голосування.

Проти постанов про скасування результатів голосування за закон про КСУ виступила й автор сумнозвісної поправки про збереження таємної процедури обрання омбудсмена Ольга Червакова.

Вона продовжує наполягати на тому, що її поправка проголосована, і процедура голосування за уповноваженого з прав людини, за новим законом про КСУ буде таємною.

Доповнюється….

Теми: суд Верховна Рада законодавство
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