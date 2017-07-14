Нардепи відмовилися скасовувати ухвалення закону про КСУ

Верховна Рада не підтримала обидві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний суд.

"За" проголосували 54 і 51 народний депутат.

Ініціатори – позафракційний депутат від "Свободи" Юрій Левченко та позафракційний Юрій Дерев'янко наголошували на тому, що прийняття закону проходило з "кричущим порушенням регаламенту".

"Більшість руками екс-регіоналів проштовхнула закон, який дозволяє виконавчій владі узурпувати Коституційний суд", – заявив Левченко.

Щодо вказаних постанов в.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник зачитав висновок і запросив народних депутатів визначатися шляхом голосування.

Проти постанов про скасування результатів голосування за закон про КСУ виступила й автор сумнозвісної поправки про збереження таємної процедури обрання омбудсмена Ольга Червакова.

Вона продовжує наполягати на тому, що її поправка проголосована, і процедура голосування за уповноваженого з прав людини, за новим законом про КСУ буде таємною.

"Вчора Верховна Рада голосуванням у 227 голосів зберегла таємну процедуру голосування уповноваженого з прав людини. Ця поправка стала тілом закону про Конституційний суд. Про це заявили низка правозахисних організацій та в офісі омбудсмена… Процедура буде таємною. Крапка", – заявила нардеп.

Спікер Андрій Парубій натомість зазначив, що в четвер парламент "в непростих умовах, але за повною процедурою" розглянув законопроект про КСУ.

"Хочу нагадати, що я ставив його на розгляд в умовах, коли трибуна була заблокована і з мегафоном переривали виступи. Незважаючи на це кожен з авторів правок, хто був на місцях, отримав слово і мав можливість виступити", – сказав Парубій.

"Вчора ми продемонстрували, що в непростих умовах можна приймати закон, незалежно від того, підтримуємо ми його чи ні", – додав він.

Парубій закликав народних депутатів проявляти більше розуміння і поваги один до одного.

Як відомо, у четвер парламент проголосував закон про КС у другому читанні і в цілому.

Водночас, під час голосування сталася плутанина при розгляді правки щодо зміни процедури обрання омбудсмена: з таємної на відкриту.

Тому народні депутати звернулися до голови Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою правильно відобразити результати голосуваня в остаточному тексті закону "Про Конституційний Суд України" (реєстраційний номер 6427-д).

Валентина Романенко, УП