Нардепы отказались отменять принятие закона о КСУ

Верховная Рада не поддержала оба постановления об отмене голосования по закону о Конституционном суде.



"За" проголосовали 54 и 51 народный депутат.



Инициаторы - внефракционный депутат от "Свободы" Юрий Левченко и внефракционный Юрий Деревянко отмечали, что принятие закона проходило с "вопиющим нарушением регаламенту".



"Большинство руками экс-регионалов протолкнуло закон, который позволяет исполнительной власти узурпировать Коституцийнный суд", – заявил Левченко.



По указанным постановлениям и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник зачитал заключение и пригласил народных депутатов определяться путем голосования.



Против постановлений об отмене результатов голосования за закон о КСУ выступила и автор печально поправки о сохранении тайной процедуры избрания омбудсмена Ольга Червакова.



Она продолжает настаивать на том, что ее поправка проголосована, и процедура голосования за уполномоченного по правам человека, по новому закону о КСУ будет тайной.



"Вчера Верховная Рада голосованием в 227 голосов сохранила тайную процедуру голосования уполномоченного по правам человека. Эта поправка стала телом закона о Конституционном суде. Об этом заявили ряд правозащитных организаций и в офисе омбудсмена... Процедура будет тайной. Точка", – заявила нардеп.



Спикер Андрей Парубий в свою очередь отметил, что в четверг парламент "в непростых условиях, но по полной процедуре" рассмотрел законопроект о КСУ.



"Хочу напомнить, что я ставил его на рассмотрение в условиях, когда трибуна была заблокирована и с мегафоном прерывали выступления. Несмотря на это, каждый из авторов поправок, кто был на местах, получил слово и имел возможность выступить", - сказал Парубий.



"Вчера мы продемонстрировали, что в непростых условиях можно принимать закон, независимо от того, поддерживаем мы его или нет", – добавил он.



Парубий призвал народных депутатов проявлять больше понимания и уважения друг к другу.

Как известно, 13 июля парламент проголосовал закон о КС во втором чтении и в целом.

В то же время, во время голосования произошла путаница при рассмотрении поправки за изменение процедуры избрания омбудсмена: с тайной на открытую.

Поэтому народные депутаты обратились к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием правильно отразить результаты голосований в окончательном тексте закона "О Конституционном Суде Украины" (регистрационный номер 6427-д).

Валентина Романенко, УП